"الحوثيون" يعلنون ضرب الاسطول الأمريكي في البحرين الأحمر والعربي

وذكرت الحركة في بيان تابعته نيوز، انه "رداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا واستمراراً في الانتصارِ للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبناني، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ الأولى استهدفت من خلالِها حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةِ ( إبراهام ) المتواجدةِ في البحرِ العربيِّ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ، وذلك أثناءَ تحضيرِ العدوِّ الأمريكيِّ لتنفيذِ عملياتٍ معاديةٍ تستهدفُ بلدَنا وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتمَّ إفشالُ عمليةَ الهجومِ الجويِّ للعدوِّ الأمريكيِّ الذي كان يُحضِّرُ له على بلدِنا".وأضافت ان "العمليةُ الأخرى استهدفت مدمرتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ"، لافتة إلى أن "العمليتين استمرتا 8 ساعات".