بزشكيان عن العلاقة مع أمريكا: علينا تخفيف "حدة التوتر"

وقال بزشكيان، في لقاء مع وزراء خارجية السابقين، في أثناء حديثه عن السياسة الخارجية لحكومته في المرحلة المقبلة: "في الفترة القصيرة التي جاءت فيها الحكومة الرابعة عشر للعمل، بذلنا الكثير من الجهود لحل بعض قضايا ومشاكل السياسة الخارجية، وحاليا علاقتنا مع جيراننا جيدة وتوصلنا إلى اتفاقات في اللقاءات والاجتماعات".وأضاف: "لا تزال المفاوضات مع الأوروبية مستمرة، لكن النظام الإسرائيلي يحاول تعطيل وتعقيد الأمور في هذا الاتجاه بأفعاله الأخيرة".وأوضح: "قلت في بداية نشاطي كرئيس إنني أعتقد أنه يجب أن نكون متسامحين مع أصدقائنا وأعدائنا، واليوم أؤمن بهذا الرأي أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل معالجة المشاكل الداخلية وتنمية البلاد، بالإضافة إلى تنظيم الداخلية، يجب علينا تنظيم العلاقات الدولية للبلاد وحل التوترات وتحسين مجال التفاعلات والعلاقات مع دول المنطقة والعالم".وعن العلاقة مع أمريكا في عهد الرئيس المنتخب ، قال بزشكيان: "في رأيي، حتى بالنسبة لأمريكا، شئنا أم أبينا، فإننا في نهاية المطاف سنواجه هذا البلد على الساحة الإقليمية والدولية، ومن الأفضل أن ندير هذه الساحة بأنفسنا؛ بطبيعة الحال، ستعمل الحكومة في نهاية المطاف على تعزيز السياسة الخارجية برمتها في إطار الاستراتيجية والأساليب الكلية التي ينتهجها النظام".