بزشكيان عن العلاقة مع أمريكا: علينا تخفيف "حدة التوتر"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
باب الحارة
من
12:50 AM
الى
01:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506284-638670291927039865.jpg
بزشكيان عن العلاقة مع أمريكا: علينا تخفيف "حدة التوتر"
دوليات
2024-11-12 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,618 مشاهدة
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إنه من الأفضل أن ندير العلاقات مع الولايات
المتحدة
في المرحلة المقبلة بطريقة أفضل، مبيناً أنه "علينا تخفيف حدة التوتر وتحسين علاقتنا مع دول العالم".
وقال بزشكيان، في لقاء مع وزراء خارجية
إيران
السابقين، في أثناء حديثه عن السياسة الخارجية لحكومته في المرحلة المقبلة: "في الفترة القصيرة التي جاءت فيها الحكومة الرابعة عشر للعمل، بذلنا الكثير من الجهود لحل بعض قضايا ومشاكل السياسة الخارجية، وحاليا علاقتنا مع جيراننا جيدة وتوصلنا إلى اتفاقات في اللقاءات والاجتماعات".
وأضاف: "لا تزال المفاوضات مع
الدول
الأوروبية مستمرة، لكن النظام الإسرائيلي يحاول تعطيل وتعقيد الأمور في هذا الاتجاه بأفعاله الأخيرة".
وأوضح: "قلت في بداية نشاطي
الرسمي
كرئيس إنني أعتقد أنه يجب أن نكون متسامحين مع أصدقائنا وأعدائنا، واليوم أؤمن بهذا الرأي أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل معالجة المشاكل الداخلية وتنمية البلاد، بالإضافة إلى تنظيم
الشؤون
الداخلية، يجب علينا تنظيم العلاقات الدولية للبلاد وحل التوترات وتحسين مجال التفاعلات والعلاقات مع دول المنطقة والعالم".
وعن العلاقة مع أمريكا في عهد الرئيس المنتخب ، قال بزشكيان: "في رأيي، حتى بالنسبة لأمريكا، شئنا أم أبينا، فإننا في نهاية المطاف سنواجه هذا البلد على الساحة الإقليمية والدولية، ومن الأفضل أن ندير هذه الساحة بأنفسنا؛ بطبيعة الحال، ستعمل الحكومة في نهاية المطاف على تعزيز السياسة الخارجية برمتها في إطار الاستراتيجية والأساليب الكلية التي ينتهجها النظام".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نائب ينتقد ارتباط الفصائل بـ"علاقات مع ايران": امريكا تمنع ضرب العراق
14:26 | 2024-10-06
لجنة الامن القومي الايراني النيابية: زيارة بزشكيان للعراق تهدف لـ"إزالة الحدود"
03:35 | 2024-09-11
مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش زيارة الأعرجي الى ايران
07:27 | 2024-11-12
بزشكيان يغيب عن "كوب 29" بسبب إسرائيل
11:34 | 2024-11-11
ايران
بزشكيان
امريكا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يعيد 7 شاحنات إيرانية محملة بالطماطم والجمارك الإيرانية تكشف السبب
دوليات
31.66%
02:50 | 2024-11-11
العراق يعيد 7 شاحنات إيرانية محملة بالطماطم والجمارك الإيرانية تكشف السبب
02:50 | 2024-11-11
الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
محليات
25.92%
03:19 | 2024-11-11
الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
03:19 | 2024-11-11
شاهد.. رعب في قلب إسرائيل
دوليات
25.47%
09:34 | 2024-11-11
شاهد.. رعب في قلب إسرائيل
09:34 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
رياضة
16.96%
08:12 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
08:12 | 2024-11-11
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
اخترنا لك
طهران توجه رسالة للإدارة الأميركية الجديدة
16:30 | 2024-11-12
غروسي: الاتفاق النووي مع إيران مجرد "قوقعة فارغة"
15:52 | 2024-11-12
تأجيل إصدار الحكم بحق ترامب في قضية الممثلة الإباحية إلى الأسبوع المقبل
15:19 | 2024-11-12
السعودية.. بيان بشأن إعدام أردنيين اثنين
14:21 | 2024-11-12
مسؤول أمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا
14:10 | 2024-11-12
بعد موجة الفيضانات المدمرة.. إسبانيا تستعد للمزيد من الأمطار
12:45 | 2024-11-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.