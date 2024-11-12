غروسي: الاتفاق النووي مع إيران مجرد "قوقعة فارغة"

ومن المقرر أن يصل غروسي إلى طهران يوم غدٍ الأربعاء في زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين بشأن الملف النووي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي يوم الاثنين الماضي.وذكر غروسي في تصريحات له على هامش اجتماع قمة "كوب 29" في الأذربيجانية باكو: "لقد أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة الآن مجرد قوقعة فارغة"، مضيفًا: "من الضروري أن نحرز تقدمًا جوهريًا في تنفيذ البيان المشترك المتفق عليه مع في مارس/أذار 2023".وأوضح غروسي: "ستكون رحلتي إلى طهران مهمة للغاية في هذا الصدد، ويتمتع مفتشو الوكالة بحرية الوصول لتفقد المنشآت النووية الإيرانية".وأضاف أنه "على الحكومة أن تفهم أن الوضع الدولي متوترًا وأن مجال المناورة يتضاءل وأنه من الضروري إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية".وشدد غروسي على إن الوكالة للطاقة الذرية مخولة بإجراء عمليات التفتيش في إيران، ولكننا بحاجة إلى رؤية المزيد، ونظراً لحجم البرنامج الإيراني وعمقه وطموحاته، فيتعين علينا أن نجد السبل الكفيلة بمنح الوكالة مزيدًا من الرؤية".تابع: "لقد عملت دائمًا مع إدارة ترامب وكان لدينا تعاون جيد مع بعضنا البعض، وقد أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة مجرد قوقعة فارغة".