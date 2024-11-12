طهران توجه رسالة للإدارة الأميركية الجديدة

وأضاف عراقجي بتغردية على "إكس"، أن "سياسة الضغط الأميركية المتعلقة بالعقوبات والبرنامج النووي الإيراني، ستفشل في النهاية".كما أكد أن محاولة تطبيق "نسخة ثانية من الضغط" لن تؤدي إلا إلى "نسخة ثانية من الفشل"، لافتا إلى ان الفكرة الأفضل هي تجربة "العقلانية القصوى".وفي وقت سابق الثلاثاء قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، ردا على سؤال عن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع ترامب، "سنفعل ما يضمن مصالح البلاد".كما أضافت في مؤتمر صحافي أن السلطات "ستسعى لتحقيق كل ما يحقق مصالحها"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.كذلك أردفت أن "سياسة الضغط التي اتبعها باءت بالفشل: معتبرة أن "تكرار المجرب خطأ"، حسب تعبيرها.هذا واقترحت على "إدارة تجنب أي مسار يتجاهل مصالح إيران".وشددت على أن "أفعال المسؤولين الأميركيين وليس أقوالهم هي التي ستشكل معياراً للسياسات الإيرانية".كما أكدت أن "الحكومة وضعت عدة سيناريوهات وتتابع المصالح الوطنية في كل الظروف".وكانت ولاية الأولى في البيت الأبيض تجسدت بسياسة صارمة تجاه السلطات الإيرانية، تكللت بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية.كما توعد لاحقاً خلال حملاته الانتخابية بعدم السماح لطهران بالحصول على السلاح النووي، وتعهد بإضعافها قدر الإمكان، وعدم السماح لها بالتحايل على العقوبات.فيما وشت بعض الأسماء المرجحة لتولي وزارات ضمن إدارته الجديدة، بخيوط أولية تجاه السياسة التي قد يعتمدها تجاه .