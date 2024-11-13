ترامب يرشح "مذيعا تلفزيونيا" لمنصب وزير الدفاع.. من هو هيغسيث؟

وقال ترامب في بيان: "يشرفني أن أعلن أنني أرشح بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع.. بيت شخص صارم وذكي ويؤمن بوضع أمريكا في المقام . مع بيت، سيعرف أعداء أمريكا أن قواتنا ستكون عظيمة مرة أخرى".وخدم هيغسيث في الأميركي بين غوانتانامو والعراق وأفغانستان في فترات ممتدة من عام 2003 وصولا إلى 2012، ويصنف انه من "صقور الحرب"، حيث انه مؤيد قوي لإسرائيل، ويعتبر أن إسرائيل يجب أن "تدمر غزة"، كما اعلن دعمه لا غتيال فيلق القدس الإيراني سليماني في عام 2020، وحث الولايات على قصف بشكل مباشر.وقد تخرج بيت هيغسيث من جامعتي هارفارد وبرينستون، وهو من المحاربين القدامى وخدم في غوانتانامو والعراق وأفغانستان، وإضافة إلى صفاته العسكرية فقد عمل هيغسيت كمقدم برامج في قناة "فوكس نيوز" الموالية للحزب الجمهوري لمدة 8 سنوات.وتحتاج ترشيحات ترامب في المناصب الحكومية إلى إقرار من الكونغرس الذي لا يزال من غير المؤكد من سيتولى السيطرة على مجلس النواب فيه، مع بقاء بعض المقاعد غير محسومة حتى الآن.