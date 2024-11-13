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أرخص 10 دول دفعا لفواتير الكهرباء والغاز.. أين موقع العراق؟

دوليات

2024-11-13 | 02:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أرخص 10 دول دفعا لفواتير الكهرباء والغاز.. أين موقع العراق؟
المصدر:
الجزيرة نت
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

مع قدوم الشتاء ببرده وصقيعه تأتي معه قضية في غاية الأهمية للعائلات من شتى دول العالم، وهو سؤال فواتير الطاقة والتدفئة الواجب دفعها نهاية كل شهر كي تبقى البيوت دافئة، علما بأن عددا كبيرا من شعوب العالم يعتمد على الكهرباء والغاز لتدفئة المنازل والبيوت.

ويتخذ الناس في جميع أنحاء العالم خطوات جذرية للتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، وبالذات في فصل الشتاء حيث يرتفع الاستهلاك ومعه الفواتير بشكل كبير.

وفي الحقيقة، فإن أزمة الطاقة العالمية المستمرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان تضرب الناس الذين يتصارعون مع التضخم الذي يرفع تكلفة كل شيء تقريبا.

وحتى قبل أن يؤدي الغزو الروسي إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين، فإن الارتفاع في الطلب بعد جائحة كورونا والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة جعل نظام الطاقة العالمي أكثر هشاشة وعرضة للصدمات.

وسنقدم لكم بهذا التقرير أغلى وأرخص 10 دول في العالم وفقا لعدد من المواقع والمنصات المتخصصة.

*أوروبا الأغلى
عند الحديث عن أغلى الدول في العالم دفعا لفواتير الطاقة -بما فيها الكهرباء والغاز والوقود الأحفوري- تبرز دول الاتحاد الأوروبي في المقدمة.

وبعيدا عن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء، كانت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لا تزال ترتفع بهذه الدول حيث أدى الطلب المتزايد على الطاقة الذي لوحظ خلال التعافي الاقتصادي "بعد الوباء" عامي 2021 و2022 إلى نقص عالمي في إمدادات الطاقة، والذي تطور إلى أزمة صريحة بدول الاتحاد الأوروبي عندما غزت روسيا أوكرانيا وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا.

ومنذ ذلك الوقت، تسبب الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والغاز في بعض الدول الأوروبية، وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، وانخفاض قدرة الطاقة النووية بفرنسا في ارتفاع معدل التضخم بالطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة من ذروتها أواخر عام 2022 حتى يوليو/تموز 2024، حيث انخفضت أسعار الكهرباء للأسر بنسبة 67% في المتوسط بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي الفترة نفسها، انخفض متوسط أسعار الغاز المنزلي بنسبة 71% وفق ما ذكرت منصة "غرين ماتش".

ولكن، من المهم أن نلاحظ أن الأسعار الحالية تظل أعلى بنحو 30-40% للكهرباء و50-70% للغاز مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في معظم البلدان الأوروبية، وفقا للمصدر السابق.

أغلى 10 دول بأسعار الطاقة
*الكهرباء
فيما يلي قائمة بأغلى 10 دول من حيث تكاليف الكهرباء عام 2024، وتحديدا خلال يونيو/حزيران وفق ما ذكرت منصة "كونتري إيكونومي":
أيرلندا 0.4164 دولار لكل كيلووات/ساعة
لوكسمبورغ 0.3266 دولار لكل كيلووات/ساعة
النمسا 0.3182 دولار لكل كيلووات/ساعة
هولندا 0.3131 دولار لكل كيلووات/ساعة
ليختنشتاين 0.3036 دولار لكل كيلووات/ساعة
ألمانيا 0.303 دولار لكل كيلووات/ساعة
التشيك 0.278 دولار لكل كيلووات/ساعة
إيطاليا 0.2647 دولار لكل كيلووات/ساعة
بلجيكا 0.2597 دولار لكل كيلووات/ساعة
لاتفيا 0.2442 دولار لكل كيلووات/ساعة

*الغاز
أسعار الغاز بدول الاتحاد الأوروبي الأغلى عالميا، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وفي النصف الأول من 2024، بلغ متوسط سعر الغاز (بما في ذلك الضرائب والرسوم) للمستهلكين المنزليين بالاتحاد الأوروبي 0.110 يورو لكل كيلووات في الساعة، وفق أحدث بيانات "يوروستات" مما يمثل انخفاضا طفيفا عن النصف الثاني من عام 2023 حيث بلغ 0.113 يورو لكل كيلووات في الساعة.

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول في تكاليف سعر الغاز المنزلي لأسرة متوسطة الحجم باليورو لكل كيلووات/ساعة للنصف الأول من 2024. ووفقا لبيانات "يوروستات" كما ذكرت منصة "كيري" وهي متخصصة في تحليل وتصور الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من البيانات من الوكالات الإحصائية الوطنية والدولية وتتخذ من النرويج مقرا.

السويد 0.1901 دولار لكل كيلووات/ساعة
هولندا 0.176 دولار لكل كيلووات/ساعة
ليختنشتاين 0.1717 دولار لكل كيلووات/ساعة
أيرلندا 0.1372 دولار لكل كيلووات/ساعة
الدانمارك 0.1318 دولار لكل كيلووات/ساعة
ألمانيا 0.1296 دولار لكل كيلووات/ساعة
البرتغال 0.1285 دولار لكل كيلووات/ساعة
فرنسا 0.1274 دولار لكل كيلووات/ساعة
إيطاليا 0.1231 دولار لكل كيلووات/ساعة
التشيك 0.1177 دولار لكل كيلووات/ساعة

*أرخص 10 دول بأسعار الطاقة
*الكهرباء
فيما يلي قائمة بأرخص 10 دول من حيث تكاليف الكهرباء عام 2024 وتحديدا في مارس/آذار وفق ما ذكرت منصة "وورلد ببيوليشن ريفيو":
إيران 0.002 دولار لكل كيلووات/ساعة
إثيوبيا 0.003 دولار لكل كيلووات/ساعة
كوبا 0.006 دولار لكل كيلووات/ساعة
سوريا 0.006 دولار لكل كيلووات/ساعة
السودان 0.006 دولار لكل كيلووات/ساعة
ليبيا 0.008 دولار لكل كيلووات/ساعة
قرغيزستان 0.013 دولار لكل كيلووات/ساعة
أنغولا 0.013 دولار لكل كيلووات/ساعة
نيجيريا 0.014 دولار لكل كيلووات/ساعة
العراق 0.015 دولار لكل كيلووات/ساعة

*الغاز
ستواصل العديد من البلدان التي تتمتع باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، مع دعم حكومي كبير، تقديم بعض من أدنى أسعار الغاز المنزلي عام 2024. وتحافظ هذه الدول، التي تتمتع بوفرة من الموارد الطبيعية، على أسعار الوقود أقل بكثير من متوسطات السوق الدولية بسبب سياسات الدولة التي تحمي المستهلكين وتستفيد من قدرات الإنتاج المحلية. ومع ذلك، تظل استدامة هذه الأسعار غير مؤكدة، مع تزايد الضغوط على هذه الحكومات من قوى السوق العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية.

وفيما يلي الدول العشر التي توفر حاليا الغاز المنزلي بأقل الأسعار عام 2024 وفق ما ذكرت منصة "بتروليوم برايس":
ليبيا 0.0036 دولار لكل كيلووات/ساعة
فنزويلا 0.0039 دولار لكل كيلووات/ساعة
إيران 0.006 دولار لكل كيلووات/ساعة
الجزائر 0.038 دولار لكل كيلووات/ساعة
الكويت 0.0383 دولار لكل كيلووات/ساعة
أنغولا 0.041 دولار لكل كيلووات/ساعة
مصر 0.0422 دولار لكل كيلووات/ساعة
تركمانستان 0.0488 دولار لكل كيلووات/ساعة
كازاخستان 0.0512 دولار لكل كيلووات/ساعة
ماليزيا 0.0518 دولار لكل كيلووات/ساعة

*أرخص 10 دول عربية بأسعار الكهرباء
وفيما يلي قائمة بأرخص الدول العربية من حيث تكاليف الكهرباء عام 2023 وهي أيضا من بين الأرخص عالميا وفق ما ذكرت منصة "وورلد ببيوليشن ريفيو"
سوريا 0.014 دولار لكل كيلووات/ساعة
السودان 0.009 دولار لكل كيلووات/ساعة
ليبيا 0.004 دولار لكل كيلووات/ساعة
العراق 0.013 دولار لكل كيلووات/ساعة
سلطنة عمان 0.026 دولار لكل كيلووات/ساعة
مصر 0.027 دولار لكل كيلووات/ساعة
الكويت 0.029 دولار لكل كيلووات/ساعة
قطر 0.032 دولار لكل كيلووات/ساعة
الجزائر 0.039 دولار لكل كيلووات/ساعة
البحرين 0.048 دولار لكل كيلووات/ساعة
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أرخص 10 دول دفعا لفواتير الكهرباء والغاز

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