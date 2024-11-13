أرخص 10 دول دفعا لفواتير الكهرباء والغاز.. أين موقع العراق؟

ويتخذ الناس في جميع أنحاء العالم خطوات جذرية للتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، وبالذات في فصل الشتاء حيث يرتفع الاستهلاك ومعه الفواتير بشكل كبير.وفي الحقيقة، فإن أزمة الطاقة العالمية المستمرة منذ بداية الحرب الأوكرانية، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان تضرب الناس الذين يتصارعون مع التضخم الذي يرفع تكلفة كل شيء تقريبا.وحتى قبل أن يؤدي الغزو إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين، فإن الارتفاع في الطلب بعد جائحة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة جعل نظام الطاقة أكثر هشاشة وعرضة للصدمات.عند الحديث عن أغلى الدول في العالم دفعا لفواتير الطاقة -بما فيها والغاز والوقود الأحفوري- تبرز دول الاتحاد الأوروبي في المقدمة.وبعيدا عن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء، كانت أسعار والغاز الطبيعي لا تزال ترتفع بهذه الدول حيث أدى الطلب المتزايد على الطاقة الذي لوحظ خلال التعافي الاقتصادي "بعد الوباء" عامي 2021 و2022 إلى نقص عالمي في إمدادات الطاقة، والذي تطور إلى أزمة صريحة بدول الاتحاد الأوروبي عندما غزت روسيا أوكرانيا وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا.ومنذ ذلك الوقت، تسبب الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والغاز في بعض الدول الأوروبية، وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، وانخفاض قدرة الطاقة النووية بفرنسا في ارتفاع معدل التضخم بالطاقة في الاتحاد الأوروبي.ومع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة من ذروتها أواخر عام 2022 حتى يوليو/تموز 2024، حيث انخفضت أسعار للأسر بنسبة 67% في المتوسط بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي الفترة نفسها، انخفض متوسط أسعار الغاز المنزلي بنسبة 71% وفق ما ذكرت منصة "غرين ماتش".ولكن، من المهم أن نلاحظ أن الأسعار الحالية تظل أعلى بنحو 30-40% للكهرباء و50-70% للغاز مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في معظم البلدان الأوروبية، وفقا للمصدر السابق.أسعار الغاز بدول الاتحاد الأوروبي الأغلى عالميا، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية. وفي النصف الأول من 2024، بلغ متوسط سعر الغاز (بما في ذلك الضرائب والرسوم) للمستهلكين المنزليين بالاتحاد الأوروبي 0.110 يورو لكل كيلووات في الساعة، وفق أحدث بيانات "يوروستات" مما يمثل انخفاضا طفيفا عن النصف الثاني من عام 2023 حيث بلغ 0.113 يورو لكل كيلووات في الساعة.وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول في تكاليف سعر الغاز المنزلي لأسرة متوسطة الحجم باليورو لكل كيلووات/ساعة للنصف الأول من 2024. ووفقا لبيانات "يوروستات" كما ذكرت منصة "كيري" وهي متخصصة في تحليل وتصور الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من البيانات من الوكالات الإحصائية الوطنية والدولية وتتخذ من النرويج مقرا.ستواصل العديد من البلدان التي تتمتع باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، مع دعم حكومي كبير، تقديم بعض من أدنى أسعار الغاز المنزلي عام 2024. وتحافظ هذه الدول، التي تتمتع بوفرة من الموارد الطبيعية، على أسعار الوقود أقل بكثير من متوسطات السوق الدولية بسبب سياسات الدولة التي تحمي المستهلكين وتستفيد من قدرات الإنتاج المحلية. ومع ذلك، تظل استدامة هذه الأسعار غير مؤكدة، مع تزايد الضغوط على هذه الحكومات من قوى السوق العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية.وفيما يلي قائمة بأرخص الدول العربية من حيث تكاليف عام 2023 وهي أيضا من بين الأرخص عالميا وفق ما ذكرت منصة "وورلد ببيوليشن ريفيو"