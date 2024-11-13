الكشف عن ملابسات إصابة السفير الإيراني في "تفجيرات البيجر"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تابعوا بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506378-638671079612700480.jpg
الكشف عن ملابسات إصابة السفير الإيراني في "تفجيرات البيجر"
دوليات
2024-11-13 | 10:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,636 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
كشف سفير
إيران
في لبنان، مجتبى أماني، الأربعاء، الملابسات التي أحاطت بتفجيرات أجهزة النداء (البيجر) التي وقعت في لبنان وأسفرت عن سقوط قتلى وآلاف الجرحى، وكان هو من ضمن المصابين في العملية.
وقال
أماني
في مقابلة تلفزيونية إن " حزب الله اشترى أجهزة الاستدعاء، لكنها لم تستخدم لأغراض عسكرية"، وفق ذكرت
وكالة
إرنا
الإيرانية
.
وأضاف: "في لبنان لا يوجد شيء اسمه إنذار أحمر على غرار ما هو موجود في
إسرائيل
للإنذار العام. وقد تم
تسليم
هذه الأجهزة أيضا إلى المتاجر وأصحاب المتاجر ومديري المدارس وحتى المدارس الإيرانية".
وبشأن إصابته تحدث
أماني
قائلا: "تم تصميم أجهزة النداء بحيث يمكن أن تلحق الضرر باليدين والعينين والوجه، لقد أصبت أيضا في نفس هذه النواحي الثلاث تقريبا".
وأردف: "كان الجانب الأيمن من وجهي أكثر تضررا، لقد تضررت عيني اليمنى، لكن رؤيتها ظلت محفوظة، كانت عيني اليسرى أقل تضررا ويبدو أنها تعود إلى حالتها الطبيعية، تحتاج عيني اليمنى إلى مزيد من الوقت للوصول إلى قدرتها السابقة، كما أن هنالك إصابة في أصابع يدي (اليسرى)".
وعن كيفية إصابته قال السفير الإيراني: "كان الجهاز في مكتبي وتم إرسال رسالة بها صفارة خاصة تختلف عن الصفارات السابقة، ظهرت رسالة تقول: "لديك رسالة مهمة، اضغط على هذا الزر"، كان جهاز النداء في يدي اليسرى وعندما ضغطت على الزر بيدي اليمنى حدث الانفجار".
وأوضح: "أدركت من شدة الانفجار أن هذا الانفجار لم يكن قوياً بما يكفي لإلقائي بعيدا، في تلك اللحظة، جاء إلي زملائي وذهبت إلى المستشفى بنفسي، كانت الساعة 15:30 بعد الظهر، وحتى الليل، أجريت لي عمليتان جراحيتان في عيني ووجهي، ثم تم نقلي إلى طهران مع بعض المصابين".
وقال أماني: "لقد ظن الكيان الصهيوني أن هذه الضربة كانت قاتلة لدرجة أنها يمكن أن تقصم ظهر حزب الله والمقاومة في لبنان، هذه الضربة كانت في الواقع ضربة قاتلة لكن المقاومة اللبنانية خرجت من هذه الحالة مرفوعة الراس، الضربة التي أراد نتنياهو توجيهها بهذا الخبث وجريمة الحرب باءت بالفشل".
وأشار السفير الإيراني إلى أنه فيما يتعلق بطريقة توفير هذه الأجهزة فإن: "عدة دول أوروبية متهمة بالضلوع في هذا العمل حينما مرت بها وتم زرع المتفجرات فيها".
وأضاف: "هنالك رواية أخرى تقول أن كل حمولة أجهزة الاستدعاء تم تبديلها على متن سفينة وقام الكيان الصهيوني بتغيير بوليصة الشحن بنفس المواصفات واستبدل هذه الأجهزة بنفس الحالة.. عملت هذه الأجهزة لفترة، وأخيرا، انفجرت يوم 17 سبتمبر".
وتابع أماني: "أصل أجهزة النداء تايواني المنشأ، كما أعلن التايوانيون أنه تم التلاعب بهذه الأجهزة في دول أوروبية".
وأكمل السفير الإيراني: "حزب الله كان دائما حريصا على شراء هذه الأجهزة من دول معينة، بالإضافة إلى ذلك، كانت قوانين لبنان وقوانين الترددات المحلية مؤثرة أيضا، لاستيراد الأجهزة التي تحتوي على موجات إلكترونية، يجب تسجيلها لدى وزارة الاتصالات اللبنانية حتى لا تتداخل تردداتها".
ونفى
أماني
شراء هذه الأجهزة من
إيران
مضيفا أن "استخدام المتفجرات والمواد العسكرية في الأجهزة ذات الاستخدامات المدنية محظور ويعتبر جريمة حرب، وهذه جريمة ارتكبها الصهاينة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز مصمم لأغراض المعلومات فقط".
وتابع: "لم يستخدم عناصر حزب الله هذه الأجهزة أبدا لاغراض عسكرية، وهذا الادعاء غير صحيح، وكان استخدامها المدني واسع النطاق للغاية، أنا لست شخصا عسكريا، لقد أُعطي لي هذا الجهاز للإخطار في حالات الطوارئ".
وبين أنه: "حتى بين القتلى والجرحى في هذه الحادثة كان هناك نساء وأطفال، مما يدل على أن الناس العاديين كانوا يستخدمون هذه الأجهزة أيضا. وبطبيعة الحال، تم تفخيخ هذه الأجهزة بحيث تنفجر تلقائيا بعد بضع ثوان من وصول النداء حتى في حالة عدم الاستخدام".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان يتباحث مع السفير التركي حول ملف المياه
08:30 | 2024-11-12
السفير السوري ببغداد: لا يحتاج العراقيون إلى كفيل في زيارتهم لسورية
07:27 | 2024-10-31
فائق زيدان يبحث مع السفيرة الهولندية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين
05:46 | 2024-10-28
بالصورة.. الجنديان الايرانيان اللذان استشهدا بالهجوم الإسرائيلي
05:04 | 2024-10-26
السفير
الايراني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة
محليات
35.55%
05:44 | 2024-11-12
عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة
05:44 | 2024-11-12
عراقيون يتساءلون: هل نبدأ بخزن الطعام؟
محليات
34.18%
03:07 | 2024-11-12
عراقيون يتساءلون: هل نبدأ بخزن الطعام؟
03:07 | 2024-11-12
هل هناك امطار غزيرة وسيول؟.. ماذا تخبئ لنا خارطة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
محليات
15.97%
01:15 | 2024-11-12
هل هناك امطار غزيرة وسيول؟.. ماذا تخبئ لنا خارطة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
01:15 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
محليات
14.31%
23:21 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
23:21 | 2024-11-12
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
اخترنا لك
انتخاب جون ثون زعيما للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي
13:09 | 2024-11-13
ترامب لبايدن: العملية الانتقالية ستكون "أسلس ما يمكن"
12:58 | 2024-11-13
الأمين العام لحزب الله يوجه رسالة إلى المقاتلين
12:44 | 2024-11-13
غارات "إسرائيلية" على ريف حمص
12:39 | 2024-11-13
مسؤول في الـCIA متهم بتسريب وثائق سرية حول خطط إسرائيل لضرب إيران
12:07 | 2024-11-13
أول امرأة تتولى المنصب.. من هي مرشحة وزارة الأمن الداخلي الاميركية؟
11:47 | 2024-11-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.