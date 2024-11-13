Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تابعوا بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكشف عن ملابسات إصابة السفير الإيراني في "تفجيرات البيجر"

دوليات

2024-11-13 | 10:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن ملابسات إصابة السفير الإيراني في &quot;تفجيرات البيجر&quot;
3,636 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
كشف سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني، الأربعاء، الملابسات التي أحاطت بتفجيرات أجهزة النداء (البيجر) التي وقعت في لبنان وأسفرت عن سقوط قتلى وآلاف الجرحى، وكان هو من ضمن المصابين في العملية.

وقال أماني في مقابلة تلفزيونية إن " حزب الله اشترى أجهزة الاستدعاء، لكنها لم تستخدم لأغراض عسكرية"، وفق ذكرت وكالة إرنا الإيرانية.
 
وأضاف: "في لبنان لا يوجد شيء اسمه إنذار أحمر على غرار ما هو موجود في إسرائيل للإنذار العام. وقد تم تسليم هذه الأجهزة أيضا إلى المتاجر وأصحاب المتاجر ومديري المدارس وحتى المدارس الإيرانية".
 
وبشأن إصابته تحدث أماني قائلا: "تم تصميم أجهزة النداء بحيث يمكن أن تلحق الضرر باليدين والعينين والوجه، لقد أصبت أيضا في نفس هذه النواحي الثلاث تقريبا".
 
وأردف: "كان الجانب الأيمن من وجهي أكثر تضررا، لقد تضررت عيني اليمنى، لكن رؤيتها ظلت محفوظة، كانت عيني اليسرى أقل تضررا ويبدو أنها تعود إلى حالتها الطبيعية، تحتاج عيني اليمنى إلى مزيد من الوقت للوصول إلى قدرتها السابقة، كما أن هنالك إصابة في أصابع يدي (اليسرى)".
 
وعن كيفية إصابته قال السفير الإيراني: "كان الجهاز في مكتبي وتم إرسال رسالة بها صفارة خاصة تختلف عن الصفارات السابقة، ظهرت رسالة تقول: "لديك رسالة مهمة، اضغط على هذا الزر"، كان جهاز النداء في يدي اليسرى وعندما ضغطت على الزر بيدي اليمنى حدث الانفجار".
 
وأوضح: "أدركت من شدة الانفجار أن هذا الانفجار لم يكن قوياً بما يكفي لإلقائي بعيدا، في تلك اللحظة، جاء إلي زملائي وذهبت إلى المستشفى بنفسي، كانت الساعة 15:30 بعد الظهر، وحتى الليل، أجريت لي عمليتان جراحيتان في عيني ووجهي، ثم تم نقلي إلى طهران مع بعض المصابين".
 
وقال أماني: "لقد ظن الكيان الصهيوني أن هذه الضربة كانت قاتلة لدرجة أنها يمكن أن تقصم ظهر حزب الله والمقاومة في لبنان، هذه الضربة كانت في الواقع ضربة قاتلة لكن المقاومة اللبنانية خرجت من هذه الحالة مرفوعة الراس، الضربة التي أراد نتنياهو توجيهها بهذا الخبث وجريمة الحرب باءت بالفشل".
 
وأشار السفير الإيراني إلى أنه فيما يتعلق بطريقة توفير هذه الأجهزة فإن: "عدة دول أوروبية متهمة بالضلوع في هذا العمل حينما مرت بها وتم زرع المتفجرات فيها".
 
وأضاف: "هنالك رواية أخرى تقول أن كل حمولة أجهزة الاستدعاء تم تبديلها على متن سفينة وقام الكيان الصهيوني بتغيير بوليصة الشحن بنفس المواصفات واستبدل هذه الأجهزة بنفس الحالة.. عملت هذه الأجهزة لفترة، وأخيرا، انفجرت يوم 17 سبتمبر".
 
وتابع أماني: "أصل أجهزة النداء تايواني المنشأ، كما أعلن التايوانيون أنه تم التلاعب بهذه الأجهزة في دول أوروبية".
 
وأكمل السفير الإيراني: "حزب الله كان دائما حريصا على شراء هذه الأجهزة من دول معينة، بالإضافة إلى ذلك، كانت قوانين لبنان وقوانين الترددات المحلية مؤثرة أيضا، لاستيراد الأجهزة التي تحتوي على موجات إلكترونية، يجب تسجيلها لدى وزارة الاتصالات اللبنانية حتى لا تتداخل تردداتها".
 
ونفى أماني شراء هذه الأجهزة من إيران مضيفا أن "استخدام المتفجرات والمواد العسكرية في الأجهزة ذات الاستخدامات المدنية محظور ويعتبر جريمة حرب، وهذه جريمة ارتكبها الصهاينة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز مصمم لأغراض المعلومات فقط".
 
وتابع: "لم يستخدم عناصر حزب الله هذه الأجهزة أبدا لاغراض عسكرية، وهذا الادعاء غير صحيح، وكان استخدامها المدني واسع النطاق للغاية، أنا لست شخصا عسكريا، لقد أُعطي لي هذا الجهاز للإخطار في حالات الطوارئ".
 
وبين أنه: "حتى بين القتلى والجرحى في هذه الحادثة كان هناك نساء وأطفال، مما يدل على أن الناس العاديين كانوا يستخدمون هذه الأجهزة أيضا. وبطبيعة الحال، تم تفخيخ هذه الأجهزة بحيث تنفجر تلقائيا بعد بضع ثوان من وصول النداء حتى في حالة عدم الاستخدام".



>> انضم الى السومرية على واتساب  

السفير

الايراني

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
Play
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
Play
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
Play
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
Play
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
Play
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
Play
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
Play
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
Play
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
Play
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
Play
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
Play
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
Play
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
Play
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
Play
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
Play
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
اخترنا لك
انتخاب جون ثون زعيما للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي
13:09 | 2024-11-13
ترامب لبايدن: العملية الانتقالية ستكون "أسلس ما يمكن"
12:58 | 2024-11-13
الأمين العام لحزب الله يوجه رسالة إلى المقاتلين
12:44 | 2024-11-13
غارات "إسرائيلية" على ريف حمص
12:39 | 2024-11-13
مسؤول في الـCIA متهم بتسريب وثائق سرية حول خطط إسرائيل لضرب إيران
12:07 | 2024-11-13
أول امرأة تتولى المنصب.. من هي مرشحة وزارة الأمن الداخلي الاميركية؟
11:47 | 2024-11-13
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.