الجيش الأمريكي يعلن قصف مناطق للحوثيين

وقالت القيادة، "نفذنا ضربات دقيقة على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم داخل اليمن".

وأضافت أن "الضربات نفذت يومي التاسع والعاشر من تشرين الثاني واستهدفت مخازن أسلحة تقليدية متطورة"، مشيرة الى ان "الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.