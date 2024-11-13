غارات "ليلية" على بلدات لبنانية

شهدت بلدات لبنانية، مساء الأربعاء، غارات "إسرائيلية".

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدات بنت وكونين وعيناثا جنوبي لبنان".

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء، مناطق عدة في .

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.