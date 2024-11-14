انفجارات في دمشق وأنباء أولية عن استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات

وقالت "سانا" إن "الدفاعات تصدت لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".وفي وقت لاحق، أفاد وسائل اعلام "بسماع دوي انفجارات في سماء السورية دمشق، من دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة، فيما أكدت "سانا" سماع أصوات الانفجارات في محيط دمشق".ونفت مصادر "وجود عدوان على السيدة زينب ومحيطها"، مشيرة إلى أن "أصوات الانفجارات يبدو أنها ناتجة عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لأجسام معادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي على الحدود مع لبنان".