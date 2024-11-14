مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن

وقال المجلس، إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2116.وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم لعملية شاملة في اليمن برعاية الأمم .وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 كانون القادم.يذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة ‎الحوثيين، بموجب قرار مجلس رقم (2140) لعام (2014).وقالت البعثة في مجلس الأمن، إن تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن أمر ضروري للحفاظ على الضغط على جماعة الحوثيين.وقالت السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الدولي بشأن اليمن، إن إجماع بتجديد نظام العقوبات يرسل إشارة واضحة أن لا يزال يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الحفاظ على الضغط على الحوثيين الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام في اليمن.وأضافت أن استمرار مشاركة مجلس الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن.وأكدت أن المجتمع الدولي يواصل تقديم دعمه القوي لمؤسسات الأمم التي تضمن التنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القرار 2140 وحظر الأسلحة الوارد في القرار 2216.وأضافت وودوارد أن هذه الأدوات تلعب دورًا حيويًا في الحد من قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام.