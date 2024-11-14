بالأرقام.. حصيلة إجمالية لضحايا الغارات على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الخميس، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.



وقالت اللبنانية، إن "3386 شخصا استشهدوا وأصيب 14 ألفا و417 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في 8 تشرين 2023".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.