غارات "إسرائيلية" ليلية على بلدات لبنانية

شهدت بلدات لبنانية عدة، مساء اليوم الخميس، غارات "إسرائيلية" ليلية.



وقالت وسائل إعلام دولية، إن "الطيران الإسرائيلي أغار على بلدات رسم الحدث وطاريا والبزالية وسرعين وحزرتا في البقاع شرقي لبنان، وبلدة قناريت جنوبي لبنان".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.