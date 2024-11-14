موقف أمريكي جديد يخص الغارات على ضاحية بيروت​

أعربت الولايات الأمريكية، عن قلقها جراء الغارات "الإسرائيلية" على الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، بشأن هذه الغارات، "بالتأكيد لدينا قلق".

وأضاف: "سمعتمونا نقول مرة بعد أخرى أننا لا نريد أن نرى هذا النوع من العمليات في بيروت، وبخاصة أنها تتعلق بمناطق ذات كثافة سكانية عالية".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.