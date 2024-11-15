انتحار 500 جندي امريكي والبنتاغون يحذر

نيوز – دولي

أعلنت الأميركية "البنتاغون"، ان أكثر من 500 شخص من أفراد الأمريكي، انتحروا في عام 2023، وهو رقم أعلى من مؤشر عام 2022.

وجاء في بيان تم نشره على موقع الوزارة: "في العام التقويمي 2023، انتحر 523 عسكريا، بزيادة عن العام السابق (493)".

ويلاحظ أن إجمالي الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9%. وفي معظم الحوادث، كان الضحايا من العسكريين الشباب.

ووفقا لبعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين، لا يزال الذكور الشباب يشكلون الغالبية العظمى من الانتحار، ويستخدم معظمهم سلاحا ناريا لتنفيذ ذلك.

وفي اذار 2023، أوعز وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتحسين حصول العسكريين على المساعدة الطبية النفسية لتقليل معدلات الانتحار في الأمريكي وسط زيادة في معدلات الانتحار بين القوات النظامية.

وفي نفس العام، أعلن البنتاغون أنه اتخذ نحو 100 إجراء يهدف إلى خفض عدد الانتحار داخل الجيش، لا سيما من خلال تأمين الأسلحة.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه "ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح"، مؤكدا أن "نحو 70% من أفراد الذين ينتحرون باستخدام الأسلحة النارية".