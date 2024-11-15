كينيدي لمنصب وزير الصحة

نيوز – دولي

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اختياره روبرت كينيدي جونيور، لشغل منصب وزير في الولايات .

وقال ترامب في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" إن "شركات الأغذية والأدوية انخرطت في الخداع والتضليل بشأن العامة".

وأضاف أن "كينيدي جونيور سيعيد الزخم إلى تقاليد البحث العملي بشفافية، لإنهاء وباء الأمراض المزمنة وجعل أميركا عظيمة وصحية مرة أخرى".

وأكد ترامب أن "وزارة ستعلب دورا كبيرا في المساعدة على ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية والضارة والملوثات والمبيدات الحشرية، والمنتجات الصيدلانية والمواد المضافة على الأغذية التي ساهمت في أزمات صحية كبيرة في الولايات المتحدة".

وكينيدي جونيور، وهو شخصية بارزة في مناهضة اللقاحات التي تعهد ترامب بمنحها "دورا كبيرا" في قطاع الرعاية الصحية، كان قد أكد لشبكة "ان بي سي نيوز" الأربعاء "لن أحرم أي شخص من اللقاحات".

وأشار إلى أن ترامب قد توصي بإزالة الفلوريد الذي تقول السلطات الأميركية إنه مفيد لصحة الأسنان والعظام، من إمدادات المياه العامة.

وكينيدي جونيور محام متخصص في القضايا البيئية، ومعروف بنشر نظريات مؤامرة، خاصة فيما يتعلق باللقاحات بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.



