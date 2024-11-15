منذ بداية الحرب.. مقتل 794 ضابطاً وجندياً اسرائيلياً

أعلن جيش الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 794 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب.

وذكر بيان للجيش، أن "794 ضابطا وجنديا قتلوا، واصيب 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب".

واضاف ان" 9 جنود أصيبوا خلال يوم، 7 منهم في جبهة لبنان، و2 في غزة".

