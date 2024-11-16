قلص طريق "كابوس السائقين" من 40 دقيقة الى 6 فقط.. تركيا تفتتح نفقًا قد يخدم العراق

وقال وزير والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو أنهم أزالوا 32 منعطفًا، وهو ما يمثل كابوسًا للسائقين بسبب الظروف الصعبة مثل الانهيارات الجليدية والثلوج والعواصف الثلجية والجليد التي تهدد على الطرق.وأوضح انه "بالنفق تخلصنا من 32 انعطافا وخفضنا منسوب الطريق 230 مترا، ما قلص زمن من 40 دقيقة إلى 6 دقائق"، ويربط الطريق الذي يسمى "32 منعطفا" بين فان وهكاري.ووصف الوزير الطريق، بأنه طريق الحرير وهو موقع تاريخي شهد تفاعل العديد من الحضارات والثقافات المختلفة مثل الأورارتيين والميديين والفرس والرومان والسلاجقة والعثمانيين لعدة قرون، حيث مرت العديد من القوافل التجارية والأمم المهاجرة والجيوش عبر هذا الممر وغيرت مجرى التاريخ.وشدد على ان الطريق لا يعزز العلاقات بين المدن التركية فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، حيث قد يفيد ايران والعراق أيضا، ويكون ذا أهمية كبيرة للأنشطة التجارية الدولية من حيث توفير الوصول إلى البوابات الحدودية المفتوحة على تركيا".