صحف عالمية: وضع "كارثي" بغزة والتهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد

وفي حوار لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تحدثت إيزابيل ديفورني من منظمة "أطباء بلا حدود" عن "الوضع الكارثي والفظائع التي لا توصف في مختلف مناطق قطاع غزة"، وقالت "إن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الدمار الهائل، و"إن الأمر المؤكد هو أننا نواجه إبادة لسكان غزة".وأعربت ديفورني، التي كانت في قطاع غزة قبل شهر ونصف، عن قلقها مع قدوم فصل الشتاء، "بينما تُحظر المساعدات الإنسانية أو تنهب".على صعيد آخر، كتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن التهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد يوما بعد يوم، وفي الوقت نفسه يتصاعد الجدل بشأن قضايا عدة، أحدثها يدور حول مشروعية الأوامر العسكرية.وتابعت الصحيفة أن عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين يشككون في شرعية الأوامر المطبقة في ساحة المعركة، ويؤكدون أن الضباط سمحوا لأنفسهم بـ "التصرف المفرط" على الأرض في غزة.ومن جهتها، قالت صحيفة "لوتون" السويسرية "إن تحقيق الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنوده في شمال قطاع غزة هي طريقة تسعى بها إسرائيل إلى تجنب تحقيق من الجنائية الدولية".وتنقل الصحيفة عن الناشطة حاجيت عوفران، من جمعية "السلام الآن" المناهضة للاحتلال، أن السلطات الإسرائيلية تريد منع الجنائية من النظر بمزيد من التفصيل في تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.