إعادة دراسة ترشيح "رجل البنتاغون" والسبب "جنسي"

ذكرت صحيفة " بوست" أن فريق الرئيس الأميركي المنتخب يعيد دراسة ملف ترشيح بيت هيغسيث لمنصب الجديد.

جاء ذلك بعدما كشف مسؤولون محليون في ولاية كاليفورنيا، أن هيغسيث خضع في عام 2017، للتحقيق في اتهام بالاعتداء الجنسي في الولاية.



من جهة أخرى أكد محامي هيغسيث أن لم تعثر على أي دليل على ارتكابه لأي مخالفة.