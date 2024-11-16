احتجاز رهائن في مطعم.. ماذا يحدث بضواحي باريس؟

ولم يتضح بعد طبيعة الحادث أو خلفياته، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات الفرنسية.ويقع مطعم البيتزا في بلدة إيسي ليه مولينو، في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية، غير بعيد من الطريق الدائري.وقال مصدر في لوكالة "فرانس برس" إن الرجل كان يحتجز "ثلاثة أو أربعة موظفين".وقال إن الرجل حبس نفسه قبل الواحدة ظهرا في المطعم الذي ضربت طوقا حوله.وكتبت على موقع إكس إن "التدخل جار. لندع وخدمات الطوارئ تقوم بعملها".وتحدثت قناة "BFMTV" الفرنسية عن وجود رهائن في مطعم بضواحي باريس.وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مزاعم بشأن احتجاز صاحب المطعم عمالا لديه.فيما قالت تقارير إعلامية أخرى إن مسلحا يحتجز عددا من الموظفين رهائن في مطعم والده بضواحي باريس، والشرطة تطوق المنطقة.