ضحايا بقصف صهيوني لمدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ في غزة

وأفادت وسائل إعلام، بأن "الطواقم الطبية انتشلت حتى اللحظة 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، إضافة لنقل نحو 20 جريحا للمستشفى، فيما يجرى البحث عن مفقودين آخرين".وأشارت إلى أن "الاحتلال استهدف المدرسة التي تؤوي نازحين بصاروخين، كما أنها سبق وأن قصفت أكثر من مرة خلال العدوان المتواصل".وحسب والتعليم العالي، فإنه منذ بداية العدوان على قطاع في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، فإن 441 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب من قبل الاحتلال، و77 للتدمير بالكامل.