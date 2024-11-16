انتهاء حادث احتجاز رهائن بمطعم قرب باريس.. هذا ما حدث

وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح الرهائن بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، مبرزة أنهم لم يصابوا بأذى.كما أوضحت أنه تم القبض على المشتبه فيه واحتجازه لدى .وذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن المشتبه فيه يعاني من إدمان المخدرات، مضيفة أنه كان يرغب في الانتحار.وكان رجل مسلح بسكين احتجز، السبت، عددا من رهائن في مطعم والده بالقرب من باريس والذي حاصرته قوة كبيرة من .ويقع مطعم البيتزا في بلدة إيسي ليه مولينو في الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية، غير من الطريق الدائري.وقال مصدر في بحسب "فرانس برس"، إن الرجل كان يحتجز "ثلاثة أو أربعة موظفين".وأوضح أن الرجل حبس نفسه قبل الأولى ظهرا في المطعم الذي ضربت طوقا حوله.وكتبت على موقع "إكس" إن "التدخل جار، لندع الأمن وخدمات الطوارئ تقوم بعملها".