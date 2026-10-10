دول غربية تصدر تحذيرات عاجلة لرعاياها في الرياض

وحذرت سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا مواطنيها من الاقتراب من المطار، فيما أعلنت بعثة في في تنبيه أمني أنها على علم بوقوع هجمات على في العاصمة ، ونصحت بشدة المواطنين الأمريكيين بتجنب المطار والمناطق المحيطة به.كما حذرت من احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، داعية مواطنيها إلى التحقق من حالة رحلات المغادرة مباشرة مع شركات الطيران وإدارة المطار.وأعلنت البعثة أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام الدولي، في إجراء يعكس مستوى القيود الأمنية المفروضة على تحركات الموظفين الأمريكيين في المملكة.وجاءت التحذيرات الغربية عقب وقوع هجوم جديد على مطار الملك خالد الدولي، بالتزامن مع إفادات شهود عن عمليات إخلاء داخل المطار.