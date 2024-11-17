لبنان.. آخر حصيلة لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

أعلنت وزارة اللبنانية، الأحد، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقالت اللبنانية، إن "3481 شهيدا و14786 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.