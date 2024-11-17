ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لشن ضربات ضد روسيا".

الى ذلك، أفاد أمريكي بحسب "فرانس برس"، بأن "واشنطن أجازت لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها في حربها ضد روسيا".وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "الولايات "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السماح لجيش بلاده باستخدام الأسلحة الأميركية لضرب أهداف عسكرية روسية بعيدة عن الحدود.