حزب الله ينعى مسؤول العلاقات الإعلامية

نعى اللبناني، العلاقات الإعلامية محمد عفيف النابلسي في غارة "إسرائيلية" استهدفت .



وقال الحزب في بيان "ننعى إلى أمة المقاومة والإعلام المقاوم، وأمة الشهداء والمجاهدين، قائدًا إعلاميًا كبيرًا وشهيدًا عظيمًا على طريق القدس، محمد عفيف النابلسي، العلاقات الإعلامية في حزب الله".

وأضاف البيان "ارتحل إلى جوار ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية إجرامية عدوانية، بعد مسيرة مشرّفة في ساحات والعمل الإعلامي المقاوم".

وكانت معلومات أولية أفادت، الاحد، باستهداف العلاقات الإعلامية في اللبناني "محمد عفيف" في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس النبع في .