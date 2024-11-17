الكشف عن موافقة لبنان على مقترح وقف اطلاق النار

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، عن موافقة على مقترح وقف اطلاق جنوبي البلاد.

وقالت قناة (LBCI)، إن "لبنان ابلغ الى موافقته على اقتراح وقف النار".

وأضافت أن "المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلاثاء لاعادة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع اللبناني".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي طالب، الأحد، بوقف العدوان الإسرائيلي وبسط .

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.