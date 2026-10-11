العاصفة "إيسياس" تتسبب بانقطاع الكهرباء عن نحو 396 ألف مشترك في أميركا

وذكرت أن العاصفة قد تتسبب بسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، فيما حذرت من استمرار الأمواج الخطرة والتيارات البحرية الجارفة على امتداد سواحل والسواحل الجنوبية الشرقية للمحيط الأطلسي.وأشارت التقارير إلى أن العاصفة أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل، بينهم شخصان لقيا حتفهما إثر سقوط أشجار على منازل في فلوريدا وألاباما، وسط مخاوف من امتداد الفيضانات إلى مناطق جبال الأبلاش.