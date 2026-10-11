العدل الأميركية تحقق مع 5 شبكات تلفزيونية بشأن مقاطعة تغطية ترمب

وقال متحدث باسم الوزارة إن المقاطعة الجماعية بين شركات متنافسة قد تشكل انتهاكاً للقانون الأميركي، موضحاً أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد خالفت قوانين مكافحة الاحتكار.وشمل التحقيق شبكات ABC وCBS وCNN وFox News وNBC، بعدما أوقفت مشاركتها في التغطية المشتركة لأنشطة ترمب، إثر منع مراسلي CNN و«بوليتيكو» وMS NOW من دخول في 19 أيلول الماضي.وبحسب التقارير، أرسلت وزارة العدل رسائل إلى الشبكات الخمس، في وقت متأخر من السبت، تطلب منها التعليق في إطار التحقيق، فيما حصلت المؤسسات الإعلامية التي مُنع مراسلوها من الدخول لاحقاً على قرار قضائي مؤقت سمح لهم بالعودة إلى البيت الأبيض.وفي المقابل، انتقدت الصحافيين التحقيق، إذ حذّر مديرها الإقليمي من استخدام تحقيقات مكافحة الاحتكار لترهيب المؤسسات الإعلامية التي تدافع عن حقها في الوصول إلى البيت الأبيض، مؤكداً أهمية إتاحة هذا الوصول لضمان حق الجمهور في المعرفة.