وقال ، في مقابلة مع موقع أكسيوس، إنه إذا كان قد تفاوض مع الرئيس الروسي بشأن الاتفاق، فإن أوكرانيا مستعدة لقبوله، مضيفاً: "أخبرنا متى يبدأ وقف إطلاق النار، نحن مستعدون".ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قد وافقت فعلياً على وقف الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة، في وقت واصلت فيه وكييف تبادل الضربات على البنية التحتية، رغم تصريحات سابقة بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم مماثل.