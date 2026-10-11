البنك الدولي يتشاور مع 40 دولة لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 60 مليار دولار

وقال بانجا، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة نسبية، ما حدّ من الطلب الأولي على التمويل المخصص لمواجهة الأزمة، والبالغ 25 مليار دولار، لكنه توقع ارتفاع طلبات التمويل خلال الأشهر المقبلة نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار والأسمدة والتغيرات المناخية.وأوضح أن إجمالي التمويل المحتمل يتضمن 25 مليار دولار من التمويل الأولي، فضلاً عن 35 مليار دولار يمكن توفيرها من خلال إعادة توجيه موارد مشروعات معتمدة، لافتاً إلى أن البنك قد يرفع التمويل إلى 100 مليار دولار في حال تفاقم الأزمة.