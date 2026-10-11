الصين تبني منظومة عالمية للتنقل الذكي والأخضر

وبلغ إنفاق الشركة الأم المنظمة للقمة على البحث والتطوير 6.672 مليار يوان صيني في النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية قدرها 28.3%.وسيعرض التجربة فائقة الذكاء في القمة نظام الركن الآلي SIVP ونظام المقصورة الذكية بالذكاء الاصطناعي SIAS عبر اختبارات ميدانية.وستخضع طرازات OMODA 4 SHS-H وOMODA 5 NEXT وOMODA 7 SHS-H لاختبارات قيادة لمسافات طويلة. كما سيقدّم OMODA 7 SHS-H عالمياً تقنية بطارية HEV الجديدة بسعة 5 كيلوواط ساعة.وقطع نموذج JAECOO 7 SHS-P مسافة 828 ميلاً، أي نحو 1,333 كيلومتراً، بخزان وقود واحد وشحنة واحدة في منشأة UTAC Millbrook البريطانية، متجاوزاً مداه الرسمي وفق معيار WLTP بنسبة 11.14%.وحصل JAECOO 8 SHS-P على لقب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في إندونيسيا بمدى قيادة إجمالي بلغ 1,660 كيلومتراً.وتوفّر 52.77% من الكهرباء المستخدمة في منشآت تصنيع المركبات التابعة للشركة الأم، التي تضم خمسة مصانع خضراء مصنّفة على المستوى الوطني ومصنعين بصافي انبعاثات كربونية صفري.ويمكن لتقنية الألومنيوم المعاد تدويره والصب المتكامل أن تخفض الانبعاثات بنسبة 80% مقارنة بالألومنيوم الأولي. وتبلغ نسبة استخدام الألومنيوم منخفض الكربون في JAECOO 7 SHS نحو 75%.وتشمل قدرات إعادة التدوير 100,000 طن من خردة الفولاذ و100,000 طن من خردة الألومنيوم، إضافة إلى 10,000 طن من نفايات البلاستيك.وتدعو أومودا وجايكو المستخدمين والإعلاميين والشركاء إلى ووهو من 18 إلى 24 أكتوبر 2026، لتجربة هذه التقنيات في تطبيقات عملية.وتركّز أومودا على سيارات الكروس أوفر بتصميم وتقنيات مستقبلية، فيما تجمع جايكو بين قدرات القيادة الأنيقة على الطرق الوعرة والأنظمة الذكية والسلامة.وتشمل تقنية SHS الهجينة طرازات PHEV وHEV، إلى جانب التوسع في تقنيات المركبات الكهربائية بالكامل.وتعزّز أنظمة الركن الذكي والمقصورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات AiMOGA حلول التنقل الذكي للعلامة. وبلغت مبيعات أومودا وجايكو مليون مركبة خلال ثلاث سنوات، وتعملان في 77 سوقاً، منها 22 .