بابا الفاتيكان يعلن خضوعه لعملية جراحية لإزالة عقدة في الرئة

وقال البابا، البالغ من العمر 71 عاماً، أمام حشد في ساحة ، إن الأطباء رصدوا العقدة في مرحلة مبكرة جداً، مشيراً إلى أن الحالة «تحت السيطرة تماماً».وأضاف أن الأطباء أوصوا بالتدخل الجراحي لإزالة العقدة، مبيناً أنه وافق على الخضوع للعملية التي حُدد موعدها خلال الأيام القليلة المقبلة.من جانبه، أفاد للفاتيكان بأن فترة تعافي البابا من العملية الجراحية يُتوقع أن تستغرق نحو أسبوع.