إيران تعبر عن املها بمحادثات نووية بعيدة عن الضغوط السياسية

يأتي ذلك يعدما زار رئيس الوكالة للطاقة الذرية رافاييل غروسي موقعين نوويين مهمين في إيران، فيما يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يريد تبديد "الشكوك والغموض" بشأن طهران، وفق فرانس برس.كما جاءت زيارة غروسي قبل صدور قرار حساس محتمل ستطرحه بريطانيا وألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع في مجلس محافظي الوكالة للطاقة الذرية الذي يتخذ مقراً في فيينا. وسيعقد اجتماعاً من الأربعاء إلى .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي اليوم إن بلاده تأمل في أن تتيح زيارة غروسي "مواصلة محادثات تقنية مع الوكالة بعيداً عن الضغوط والاعتبارات السياسية".كما أضاف أن الزيارة كانت تهدف "لإفساح المجال أمام الوكالة للطاقة الذرية بالقيام بعملها الفني بدون التعرض لضغوط مدمرة ومسيئة من بعض الأطراف".يشار إلى أن زيارة غروسي اعتبرت بأنها إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما اعتمد في ولايته الأولى بين 2017 و2021 سياسة "ضغوط قصوى" على .حيث رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن الملف النووي الإيراني "سيكون في السنة المقبلة حساساً ومعقداً، لكننا جاهزون لمواجهة أي سيناريو وظروف".وصرح للتلفزيون الرسمي: "لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جداً. هناك فرصة محدودة".يذكر أن الاتفاق النووي بين طهران و6 قوى كبرى أبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.فيما تنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة.ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسعه إلى حد كبير. ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67%، وهو السقف الذي حدده الاتفاق النووي، إلى 60%، وهو مستوى قريب من 90% المطلوب لتطوير سلاح ذري.