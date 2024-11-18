في بيان جديد.. حزب الله اللبناني ينعى 4 من كوادره الإعلامية

نيوز – دولي

أصدر العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني مساء يوم الاثنين، بيانا نعى من خلاله أربعة من كوادره الإعلامية قتلوا في قصف إسرائيلي.

وقال الحزب في البيان ورد لـ نيوز، ان "العلاقات الإعلامية في حزب الله تنعى أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء الذين قضوا شهداء على طريق القدس إلى جانب قائدهم الإعلام المقاوم محمد عفيف النابلسي".

وأضافت أن "العناصر الذين قتلوا في المواجهات هم حيدر (مواليد 1969) من بلدة مركبا، والحاج الشرقاوي (مواليد 1970) من بلدة أرزي، وهلال ترمس (مواليد 1988) من بلدة طلوسة، وحسين رمضان (مواليد 1992) من بلدة عرمتى".

وذكر أنهم "ارتقوا حاملين راية الحق والكلمة المقاومة وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل شجاعة ليكونوا جنودا في الميدان الإعلامي لتصل الحقيقة إلى كل منزل في بقاع الأرض".

وشدد على أن "الإعلام المقاوم سيظل قلعة حصينة في وجه العدوان حتى دحره بالمقاومة وكشف زيف ادعاءاته.