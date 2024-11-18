إيران ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي: اجراءاتكم لن تمر دون رد

ووصف المسؤول الخطوة الأوروبية بأنها "خطأ".وجاءت تصريحات بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، قبل وقت قصير من الاتحاد الأوروبي حظرا على أو نقل أو توريد أو بيع المكونات المستخدمة في صنع الصواريخ والمركبات بدون طيار من المكونة من 27 إلى إيران.كما شدد على أن "أي عمل غير مناسب ضد المصالح الوطنية لإيران سيقابل بردود فعل مضادة، مؤكدا أن الإجراءات الاستفزازية للأطراف المعارضة لن تمر من دون رد".إلى ذلك اعتبر أن "بعض الأوروبية تصر على الاستمرار في المواجهة التي لن تفيد أحدا بلا شك"، مشددا على أن "إيران تزن كل الاعتبارات وستتخذ قراراتها بنفسها ردا على هذا الإجراء".يشار إلى أن الأوروبي كان أعلن عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها لروسيا في الحرب في أوكرانيا، وفق زعمه.وستشمل التدابير الجديدة حظر بيع الاتحاد الأوروبي للمكونات المستخدمة في إيران لتطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار.إضافة إلى ذلك، يحظر الاتحاد الأوروبي أي معاملة مع الموانئ والموانئ المملوكة أو التي يديرها أشخاص وكيانات خاضعة للعقوبات أو تستخدم لنقل المعدات والتكنولوجيا إلى روسيا.كما اعتمد تدابير ضد شركة الشحن البحري الوطنية الإيرانية، وخطوط الشحن الإيرانية، ومديرها، فضلاً عن ثلاث شركات شحن روسية متورطة في نقل الأسلحة والذخائر المصنوعة في إيران عبر بحر قزوين إلى روسيا، بحسب البيان.يذكر أن الغربية كانت حذرت طهران منذ أشهر مما قالت إنه نقل صواريخ باليستية إلى موسكو، معتبرة أن "أي نقل للصواريخ إلى روسيا من شأنه أن يمثل تصعيدا دراماتيكيا في دعم إيران للحرب الروسية ضد أوكرانيا".إلا أن أكثر من إيراني نفى صحة تلك المعلومات، معتبرا أنها حرب نفسية ضد بلاده، كذلك نفت موسكو الأمر جملة وتفصيلا.