على ماذا وافق لبنان لوقف إطلاق النار؟

نيوز – دولي

أوضحت مصادر مطلعة، الإثنين، أن رد لبنان على مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي تسلمها رئيس مجلس نبيه بري، من السفيرة الأميركية ليزا جونسون، "تضمن الموافقة على معظم البنود، مع إبداء ملاحظات وتعديلات على تشكيل المراقبة".

وأشارت المصادر إلى أن "لبنان بأن تقتصر تلك اللجنة على مشاركة أميركية فرنسية، على غرار ما حدث في تفاهم وقف إطلاق النار الذي جرى إبرامه عام 996"، وأنهى جولة من القتال بين الإسرائيلي وحزب الله".

وبموجب ذلك التفاهم، اتفق الجانبان على إنهاء الهجمات عبر الحدود على أهداف مدنية، والامتناع عن استخدام القرى المدنية لشن هجمات.

كما جرى وقتها تعيين الرصد لتنفيذ تفاهمات الاتفاق، المؤلفة من ممثلين من الولايات وفرنسا وسوريا وإسرائيل ولبنان.

ويسعى رئيس النيابي إلى تكريس مضمون هذا التفاهم، على أن تقوم اللجنة الجديدة المقترحة، بإبلاغ اللبناني عن أي خرق من جهة بلادهم.

وأكدت المصادر أن مسودة مقترح وقف إطلاق النار، لم تتضمن أي إشارة إلى حرية الحركة للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية".

وبشأن زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي، عاموس هوكستين، إلى لبنان، أوضحت المصادر عدم وجود أي مواعيد رسمية محددة حتى الآن، لافتة إلى أن "المشاورات والاتصالات لا تزال مستمرة بخصوص هذا الشأن".

من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ‏‎ميقاتي، أن "الهاجس الأكبر لديه هو تعزيز وجود في جنوب البلاد، وأن لا يكون هناك سلاح سوى سلاح الشرعية"، على حد قوله.

وأضاف أن "رد لبنان على مسودة المقترحات الأميركية كان إيجابيا"، منوها بوجود بعض النقاط التي تحتاج إلى "المزيد من النقاش".

وقال ميقاتي إن بري هو من يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي، مضيفا: "أنا على اتصال دائم معه، ولا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان".

وشدد ميقاتي على أن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار الدولي 1701، موضحا أن بنوده "تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني".