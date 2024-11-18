شاب يقتل 4 من أفراد أسرته لأسباب مجهولة

نيوز – دولي

ذكرت مصادر محلية في اليمنية صنعاء إن جريمة مأساوية راح ضحيتها أربعة أفراد من عائلة واحدة في أحد أحياء .

وأشارت المصادر إلى أن "الجاني وهو أحد أبناء الأسرة، غادر المكان فور وقوع الجريمة".

وبحسب تقارير أولية، تعود جذور الأسرة إلى محافظة إب حيث انتقلت أخيرا إلى صنعاء.

وذكرت بعض المصادر أن الأسباب غير معروفة بعد.

ووفق موقع اليمني أقدم شاب على قتل ووالدته وشقيقته وشقيقه مساء في صنعاء.

وأضافت المصادر أن الجاني يدعى بلال القحطاني وهو من أبناء محافظة إب وسط اليمن.

ولم تعرف أسباب وملابسات الجريمة حتى اللحظة.

هذا، وباشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة وتواصل جهودها لتعقب المتهم واعتقاله معرفة الدوافع وراء هذه الجريمة.