إيران ترفض عقوبات أوروبية جديدة عليها.. وتنفي تورطها في أوكرانيا

وقال الناطق باسم إسماعيل بقائي إنه "فيما أقر الرئيس الأوكراني بأن أي صواريخ بالستية إيرانية لم تصدر إلى روسيا، لا يمكن تبرير التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة بفرض عقوبات على إيران".العقوبات الجديدة التي أعلنت أمس الإثنين تحظر أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى .كما تمنع العقوبات استخدام الموانئ الإيرانية، مثل أمير آباد أو أنزالي على بحر قزوين، المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها، كما ذكرت الـ27 في بيان.وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب النص.كذلك، أعلنت لندن، من جانبها، فرض عقوبات على الخطوط الجوية وشركة الشحن البحري IRISL.وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "كونها شركة طيران مملوكة للدولة تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية ردا على نقل الحكومة صواريخ بالستية إلى روسيا"، مشيرة إلى أنه التزام تم التعهد به في أيلول/سبتمبر مع باريس وبرلين.وأضاف البيان أن المملكة أعلنت أيضا فرض عقوبات على سفينة الشحن الروسية PORT OLYA-3 المتهمة بنقل أسلحة.وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 14 كيانا وفردا في بينهم شركة الخطوط الجوية "إيران إير"، لقيامهم بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو.وكانت الولايات وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتمدت عقوبات على خلفية المسألة نفسها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.وترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، إذ اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتحاد الأوروبي يستخدم مرة أخرى "ذريعة" لمهاجمة بلاده.وقال عراقجي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قبل يومين إن "حرية الملاحة هي مبدأ أساسي في قوانين البحار، وعندما يتم تطبيقها بشكل انتقائي من قبل البعض، فإن مثل هذا الرؤية الضيقة تؤدي بالعموم إلى تأثير مرتد".وقال المتحدث باسم إسماعيل بقائي الاثنين "يبدو أن بعض الأوروبية تصر على الاستمرار في المواجهة، وهذا أمر لن يعود بالفائدة على أحد"، مضيفا أن بلاده تحتفظ بحق الرد.