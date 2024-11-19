اليونيفيل: قدرة القوات على المراقبة عند حدود لبنان الجنوبية "محدودة للغاية"

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم قوات اليونيفيل قوله: "قدرتنا على المراقبة محدودة للغاية بسبب الصراع المستمر والأضرار التي لحقت بأبراجنا"، وأضاف أن "الأرجنتين أخطرت بعثة حفظ السلام الأممية في لبنان بأنها ستسحب 3 من ضباطها".وكانت إسرائيل طالبت قوات اليونيفيل بالانسحاب من مواقعها جنوب لبنان، وهو أمر رفضته القوة .ومنذ أن شرعت إسرائيل في برية بلبنان في مواجهة مقاتلي "حزب الله" في نهاية ايلول، اتهمت (اليونيفيل) القوات الإسرائيلية بمهاجمة قواعدها عمدا، بما في ذلك إطلاق على قوات حفظ السلام وتدمير أبراج مراقبة.وتم إنشاء قوة الأمم المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في اذار 1978 بموجب قراري مجلس رقم 425 و426، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وإعادة السلام والأمن الدوليين إلى المنطقة، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في جنوب البلاد.وعلى مر السنين، تغيرت ولاية اليونيفيل لتشمل أدوارا إضافية، خاصة بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل ولبنان، حيث تم توسيع مهمتها بموجب قرار مجلس رقم 1701.ويبلغ عدد قوات اليونيفيل في لبنان حوالي 10,150 جنديا من 48 دولة.