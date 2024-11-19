البيت الأبيض يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية

وأظهرت وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة أن الرئيس وافق، اليوم الثلاثاء، على تحديث للعقيدة النووية، بحسب رويترز.وأكد الكرملين اليوم أن "الهدف من العقيدة النووية المحدثة هو "جعل الأعداء المحتملين يدركون أن الرد على أي هجوم على أو حلفائها أمر حتمي".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "أي هجوم على من قبل غير نووية بمشاركة نووية سيُعد "هجوماً مشتركاً" وفق ما نقلت عنه "رويترز".وأكد بيسكوف أن "روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضها أو بيلاروسيا لعدوان بأسلحة تقليدية إذا كان يشكل تهديداً خطيراً على سيادتهما" وفق تعبيره.وكان قد أمر قبل أسابيع فقط من موعد الرئاسية الأمريكية، التي أجريت هذا الشهر، بإجراء تغييرات على العقيدة النووية لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجوما مشتركا على .وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن التعديلات التي أدخلتها على عقيدتها النووية تمت صياغتها، ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.