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البيت الأبيض يعلق على تحديث روسيا لعقيدتها النووية
دوليات
2024-11-19 | 10:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
رويترز
909 مشاهدة
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن تحديث
روسيا
لعقيدتها النووية "لم يكن مفاجئا"، لافتا إلى أن الولايات
المتحدة
"لم ترصد أي تحرك يستدعي تعديل موقفها النووي ردا على روسيا".
وأظهرت وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة
الروسية
أن الرئيس
فلاديمير
بوتين
وافق، اليوم الثلاثاء، على تحديث للعقيدة النووية، بحسب رويترز.
وأكد الكرملين اليوم أن "الهدف من العقيدة النووية
الروسية
المحدثة هو "جعل الأعداء المحتملين يدركون أن الرد على أي هجوم على
روسيا
أو حلفائها أمر حتمي".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "أي هجوم على
روسيا
من قبل
دولة
غير نووية بمشاركة
دولة
نووية سيُعد "هجوماً مشتركاً" وفق ما نقلت عنه "رويترز".
وأكد بيسكوف أن "روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضها أو بيلاروسيا لعدوان بأسلحة تقليدية إذا كان يشكل تهديداً خطيراً على سيادتهما" وفق تعبيره.
وكان
بوتين
قد أمر قبل أسابيع فقط من موعد
الانتخابات
الرئاسية الأمريكية، التي أجريت هذا الشهر، بإجراء تغييرات على العقيدة النووية لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على
روسيا
بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجوما مشتركا على
روسيا
.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن التعديلات التي أدخلتها
روسيا
على عقيدتها النووية تمت صياغتها، ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.
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