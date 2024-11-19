حصيلة إجمالية لضحايا الغارات على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الثلاثاء، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وأشارت الوزارة الى "استشهاد 3544 شخصا وإصابة 15036 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.