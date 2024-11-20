السفارة الأمريكية بكييف تغلق أبوابها وتحذر من هجوم روسي محتمل

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها "تلقت معلومات دقيقة بشأن هجوم جوي كبير محتمل.. كإجراء احترازي، سيتم إغلاق السفارة والطلب من الاحتماء في أماكنهم".وأوصت السفارة رعاياها "بالاستعداد للاحتماء بشكل فوري في حال إنذار جوي".ويأتي هذا التحذير بعد أيام من سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف داخل الأراضي .وعلّقت المتحدثة باسم الروسية، ماريا زاخاروفا، على ذلك الاثنين الماضي، معتبرة أن استخدام أوكرانيا لتلك الصواريخ لضرب أهداف في روسيا يمثل "مشاركة مباشرة" من الولايات في النزاع.وقالت زاخاروفا إن روسيا سترد "بشكل كاف وملموس" في حال حدوث ذلك، مُذكرة بتصريحات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين، الذي وصف في منتدى سانت بطرسبرغ في أيلول/ سبتمبر الماضي استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب العمق بأنه "يعني التدخل المباشر"، ويجعل من الولايات وحلفائها أطرافاً في الحرب بأوكرانيا.وأعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لكييف لضرب أهداف روسية باستعمال صواريخ" أتاكمز" الأمريكية.ووافق الرئيس الأمريكي أيضا على إمداد كييف بألغام أرضية مضادة للأفراد، متراجعًا عن سياسته الخاصة بشأن هذا النوع من السلاح المثير للجدل، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين.وبعد مرور ألف يوم على الغزو لأوكرانيا، فإن المعارك تستمر بين الطرفين دون ظهور بوادر للحل، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن الغرب يسعى لتصعيد الصراع.في هذا السياق، استهدفت كييف منطقة بريانسك بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية لأول مرة، وأعلن الرئيس عن تعديل العقيدة النووية لروسيا في هذا اليوم المحوري.