الوكالة الذرية: موقع بارشين الإيراني الذي استهدفته إسرائيل ليس موقعا نوويا

وجاء بعد تصريحات إسرائيلية أكدت أن البرنامج النووي الإيراني تعرض للضرب، حيث قال بنيامين نتنياهو إن الغارة أصابت مكونا محددا في برنامجهم النووي.وصرح المدير العام للوكالة رافائيل غروسي للصحافيين: "في ما يتعلق بالوكالة للطاقة الذرية لا نعتبرها منشأة نووية".وأضاف غروسي "ليس لدينا أي معلومات تؤكد وجود مواد نووية في هذا الموقع".وفي حديثه للصحفيين في فيينا، رحب غروسي أيضا بالخطوة الملموسة التي اتخذتها للموافقة على الحد من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بعد أن نفذت طهران إجراءات تحضيرية لوقف زيادة احتياطياتها.وتابع غروسي قائلا: "أعتقد أن هذه خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح.. لدينا حقيقة تم التحقق منها بواسطتنا".وأشارت إلى أنها قد تلغي هذا الحد اذا واصلت الوكالة للطاقة الذرية خططها لتبني قرار يلوم طهران على عدم تعاونها مع المفتشين.وخلال زيارة غروسي الأسبوع الماضي تحققت الوكالة في موقعي نطنز وفوردو النوويين من أن بدأت في تنفيذ الاستعدادات الرامية إلى وقف الزيادة في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، حسبما كتبت هيئة الأمم المتحدة.وتقترب هذه العتبة من نسبة 90% اللازمة لتطوير قنبلة ذرية، وتنفي طهران أن تكون لديها مثل هذه الطموحات على المستوى العسكري وتدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية للأغراض المدنية وخاصة الطاقة.وفي تقريرها ربع السنوي، قدرت الوكالة للطاقة الذرية أنه اعتبارا من 26 أكتوبر، بلغ إجمالي مخزون من اليورانيوم المخصب 6604.4 كغ بزيادة قدرها 852.6 كغ منذ تقرير اب الماضي.وطبقا لتعريف الوكالة للطاقة الذرية فإن ما يقرب من 42 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي الكمية التي يمكنها من الناحية النظرية إنتاج سلاح نووي إذا تم تخصيب المادة بدرجة أكبر إلى 90%.