Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اليونيسيف بشان غزة: الماء والغذاء أصبحا حلما
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد ماكدونالدز.. الجزر يتسبب بوفاة واحدة وعشرات الإصابات في أمريكا

دوليات

2024-11-20 | 12:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد ماكدونالدز.. الجزر يتسبب بوفاة واحدة وعشرات الإصابات في أمريكا
260 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
بعد أزمة البصل بوجبات البرغر الخاصة بماكدونالدز، والتي تسببت في إصابات عديدة بالإشريكية القولونية "إيكولاي"، ظهرت أزمة جديدة مماثلة، ولكن هذه المرة في الجزر العضوي.

فقد أدى تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية "إيكولاي" في الجزر العضوي إلى سحب الكثير من منتجات الجزر المعبأ التابعة لعلامات تجارية شهيرة، من متاجر مختلفة على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.
 
 
وتم سحب المنتجات بعد تفشي بكتيريا الإشريكية القولونيةO121، والتي أسفرت عن إصابة 39 شخصا في 18 ولاية، ودخول 15 حالة للمستشفى، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في كاليفورنيا، حتى الآن، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.
 
الجزر
 
وتشمل الولايات التي أصيب فيها الناس بالمرض حتى الآن أركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومونتانا ونورث كارولينا ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو وأوريغون وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتكساس وفيرمونت وواشنطن ووايومنغ.
 
وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم السبت الماضي، أن إحدى الشركات الشهيرة، التي يقع مقرها الرئيسي في بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، قد سحبت بعض العلامات التجارية من الجزر العضوي الكامل والجزر العضوي الصغير. وأشار البيان إلى أن هذا الجزر لن يكون متاحا بعد الآن في متاجر البقالة ولكنه قد يظل موجودا في منازل المستهلكين.
 
وتم ربط هذا الجزر العضوي بتفشي البكتيريا الإشريكية القولونية "إيكولاي"، وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تكون شديدة أو حتى مميتة للأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
 
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن العدد الإجمالي للمتضررين من هذا التفشي من المرجح أن يكون أعلى. وذلك لأن العدوى تستغرق عدة أيام لتظهر، ويستغرق الأمر أسابيع حتى يؤكد المسؤولون أن الحالة مرتبطة بهذا المرض.
 
وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تظل حالات العدوى الأخف غير مُبلغ عنها.
 
يذكر أن نوع البكتيريا المرتبطة بحالة التفشي المرتبطة بالجزر العضوي يمكن أن يتلف بطانة الأمعاء، ما يسبب الإسهال الدموي. وتشمل الأعراض الأخرى تقلصات المعدة والحمى والغثيان والتقيؤ.
 
وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي العدوى إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمية (HUS)، حيث تتلف خلايا الدم والكلى، ما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي والوفاة.
 
وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن "إدارة الغذاء والدواء تعمل مع الشركة لتحديد مصدر التلوث، وما إذا كانت المنتجات الإضافية متأثرة، وما هي المتاجر التي تلقت الجزر الذي تم سحبه".
 
وفي الوقت نفسه، نصح مسؤولو الصحة المستهلكين، بعد التخلص من المنتجات المعنية، بغسل أي أسطح ربما لامست الجزر الذي تم سحبه، باستخدام الماء الساخن والصابون أو غسالة الأطباق.
 
كما أوصي المسؤولون بضرورة الاتصال بمراكز الرعاية الصحية أو التوجه إلى المستشفى في حال ظهرت أي أعراض شديدة لعدوى الإشريكية القولونية "إيكولاي"، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو التقيؤ أو الإسهال الدموي.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

جزر

امريكا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
Play
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
Play
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
Play
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
Play
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
Play
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
Play
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
Play
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
Play
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
Play
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
Play
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
Play
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
Play
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
Play
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
Play
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
Play
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
Play
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
Play
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
Play
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
اخترنا لك
اليونيسيف بشان غزة: الماء والغذاء أصبحا حلما
12:42 | 2024-11-20
بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الغارات في لبنان
12:35 | 2024-11-20
لماذا تستمر "صافرات الموت" في إثارة الرعب حتى اليوم؟
12:16 | 2024-11-20
الوكالة الذرية: موقع بارشين الإيراني الذي استهدفته إسرائيل ليس موقعا نوويا
11:28 | 2024-11-20
سيلين حيدر لاعبة لبنانية أصيبت بغارة إسرائيلية.. والدها يروي ما حدث (فيديو)
10:47 | 2024-11-20
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار وقف إطلاق النار في غزة بسبب فيتو أميركي
10:25 | 2024-11-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.