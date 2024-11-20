بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الغارات في لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الأربعاء، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقالت في الحصيلة، إن "3558 شخصا استشهدوا وأصيب 15123 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.