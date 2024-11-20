اليونيسيف بشان غزة: الماء والغذاء أصبحا حلما

وقال المتحدث الإقليمي باسم المنظمة عويس، "الطفل في لا يحصل على أبسط حقوقه، ومستقبل جيل كامل من الأطفال بقطاع في خطر".

وأضاف أن "كل دول العالم تقع عليها مسؤولية حماية الأطفال في قطاع غزة"، مشددا بالقول "الماء والغذاء أصبحا حلما بالنسبة للأطفال في قطاع غزة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.