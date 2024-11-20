تقرير دولي يتحدث عن اتفاقيات جديدة لنزع السلاح

وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك والصين، بالحد من التهديدات.ويشير تقرير إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف دون فهم واضح لما تريد الولايات تحقيقه سيكون خطأ"، موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.ووفقا لخبراء للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.