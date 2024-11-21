الجنائية الدولية تصدر مذكرة قبض بحق نتنياهو وغالانت

وأفادت وسائل اعلام عالمية، أن "المحكمة الجنائية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الصهيوني نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت".وأشارت بحسب الوسائل إلى أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا".واضافت ان "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم"، مبينة أن "قبول الكيان الصهيوني باختصاص غير ضروري".وبينت أن "ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين".